Çağlar Söyüncü kazandırmaya devam ediyor

Altınordu, sezon başında Freiburg'a sattığı Çağlar Söyüncü'den para kazanmaya devam ediyor.

Altınordu, sezon başında Bundesliga ekibi Freiburg’a, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Çağlar Söyüncü’nün sözleşmesine eklettiği bonuslardan 150 bin Euro daha kazanma hakkına sahip oldu. Almanya Kupası finalinde dün Borussia Dortmund’un, Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenerek kupaya uzanması üzerine, ligde sezonu 7’nci sırada tamamlayan Freiburg önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Altınordu, Çağlar’ın sözleşmesine, “Freiburg kümede kalırsa 500 bin Euro, UEFA’da mücadele etme hakkı kazanırsa 150 bin Euro, Çağlar 20 maç oynarsa 150 bin Euro ve bir sonraki transferden yüzde 25 pay alma” maddeleri koydurmuştu.

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Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun, sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek 7 futbolcunun da takımda kalmasını istediği öğrenildi. Kırmızı lacivertlilerde sağ bek Uğur, stoper Sinan ve Yusuf Abdioğlu, ön libero Arif, orta saha oyuncusu Okan, Serkan ve forvet Hasan Kabze’nin mukaveleleri çarşamba günü bitiyor. Altınordu’da geçen hafta sezon sonu veda yemeği düzenleyen ve takımın deneyimli futbolcularını plaketle ödüllendiren Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın onayının alınmasının ardından teknik ekip iç transfer görüşmelerine başlayacak. Altınordu daha sonra dış transferde 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Altınordu’nun şimdiden ligden deneyimli futbolcularla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Kırmızı lacivertliler forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayan isimlerle ilgileniyor. Genç oyucuncu satışı gerçekleşmesi halinde dış transfer sayısı artacak.