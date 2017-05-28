Emrah Bayraktar Galatasaray’da

Galatasaray, Futbol Akademisi'ne Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu görevine Emrah Bayraktar getirildi.

Galatasaray, Futbol Akademisi’nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu görevine Emrah Bayraktar'ı getirdiği resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Bayraktar ile birlikte Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün katıldı. Emrah Bayraktar imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Meslek hayatıma Galatasaray altyapısında başladım. O dönem Teknik Direktör Fatih Terim’di. 4 seneye yakın alt yapıda devam edip üst yapıda da Eric Gerets döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulundum. Altyapıda en iyi jenerasyonun olduğu zamandı. Arda, Mehmet Güven, Cafercan, Özgürcan gibi. İyi bir eğitici ve oyuncu kadromuz vardı. Birçok oyuncuyu üst yapıyla verme imkanı bulmuştuk. Meslek hayatına bir kalfa olarak başladığım yere usta olarak dönmek gurur verici, mutluluk verici” diye konuştu.

“Oyuncuları nasıl yukarı çıkaracağımızla ilgili bir yol haritası çizdik”

Galatasaray’daki gelecek dönem planlamasını hakkında açıklamalarda bulunan Bayraktar, “Genç oyuncuların iki önemli süreci var. Altyapıda eğitim aldıkları süreç ve A takıma geçiş süreci. Galatasaray’ın alt yapı eğitimi Türkiye ortalamasının iyi bir noktasında. Geliştirmemiz gereken nokta bu genç oyuncuların profesyonel takıma geçiş sürecinde yapılması gerekenler. Bu noktada da sadece çalışanlara, eğitmenlere, direktörlere görev düşmüyor bütün kulübe ve yönetim kuruluna sorumluluk düşüyor. Buraya gelmemde çok emeği çok Cenk Ergün’ün anlattığı proje beni ikna etti. Oyuncuları nasıl yukarı çıkaracağımızla ilgili bir yol haritası çizdik” şeklinde konuştu.

Cenk Ergün: Emrah Bayraktar'ın tecrübesi çok fazla

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ise Emrah Bayraktar’ın yeniden kulüp bünyesine katılması hakkında, “Emrah Bayraktar sadece akademinin başındaki TFF lisans kriterlerine göre atanmış kişi olarak değil, aynı zamanda akademiden sorumlu teknik direktör yardımcısı olarak da hizmet verecek. Önümüzdeki sezon çalışmalarını yaparken sadece A takımımız ile ilgili değil; akademimizden alıştığımız gibi kardeşlerimizin takıma katılacağı yolları daha fazlalaştırmak, kuvvetlendirmek adına da çalışmalar yapıyoruz. Emrah da daha önce hizmet veren dostumuz. Tecrübesi çok fazla. Önümüzdeki dönem projelerimizde kilit bir noktada olacağına inanıyorum. Orta ve uzun vadede akademiden Galatasaray'a yakışır, ülke futboluna hizmet verecek, uluslararası futbolda da söz sahibi olacak kardeşlerimizin eğitimi için en güvendiğimiz isimlerden biri olacak” değerlendirmesinde bulundu.