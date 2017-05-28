Enes Ünal Bursaspor’u izledi

Kariyerine Avrupa'da devam edem Enes Ünal, altyapısından yetiştiği Bursaspor'u tribünde izledi.

Bursaspor’un alt yapısında yetiştikten sonra İngiltere’nin Manchester City takımına transfer olan Enes Ünal, Gençlerbirliği karşılaşmasını izledi.

Bu sezon Hollanda liginde Twente takımında kiralık forma giyen 19 gol atan Enes Ünal, ailesini görmek için geldiği Bursa’da yeşil beyazlıların Gençlerbirliği ile oynadığı kritik lig maçını izledi. Enes Ünal, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki karşılaşmayı eski takım arkadaşı olan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy ile birlikte izledi.