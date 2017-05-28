Fenerbahçe’de çimler yenileniyor

Trabzonspor ile dün oynanan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki son maçın ardından bugün "Kadıköy'de Çimlere Veda" Organizasyonu yapıldı.

Gelecek sezondan itibaren hibrit çim sistemine geçecek olan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde çalışmalar öncesi özel bir organizasyon düzenlendi.

Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Kadıköy’de Çimlere Veda” etkinliğinde sembolik anı maçları yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Metin Doğan da organizasyonu yerinde takip etti.

Organizasyonda ilk olarak 4’e bölünen sahada Fenerbahçe Spor Kulübü şube ve dernek üyeleri ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri maçlar oynadı. Üyeler statta maç heyecanı yaşarken, aileleri ise tribünden onları destekledi.

Ardından Fenerbahçeli sanatçılar ve eski futbolcuların yer aldığı ünlüler takımı ile Fenerbahçeli spor muhabirlerinden oluşan takım karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı Tuncay Şanlı ve Kemalettin Şentürk’ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ünlüler takımından Zafer Tüzün farkı üçe çıkardı. Muhabirler takımı bir gol bulsa da maç ünlülerin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından iki ekibin oyuncuları objektiflere birlikte poz verdiler.