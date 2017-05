Francesco Totti, Roma formasıyla son maçına çıkıyor

Roma’nın ve İtalyan futbolunun efsane ismi Francesco Totti, sadakat ve tutkuyla bağlı olduğu Roma formasıyla son kez sahaya adım atacak. 40 yaşındaki 10 numara arkasında koca bir miras ve kırılması çok zor bir sürü rekor bırakacak.

Totti’nin 25 sene önce başlayan Roma macerasının son sayfasını kapatmadan önce efsane kaptanın sayılarına bir göz atalım.

785: Francesco Totti, Roma formasıyla 785 maçta görev yaptı. Kulüp tarihinin rekoru olan bu sayı, bir başka Roma emektarı olan ve tüm zamanlarda Roma formasını en çok giyen ikinci isim olan Daniele De Rossi’den 225 maç fazla.

618: Totti, Seria A’da 618 maçta görev yaptı. 10 numara, bu sıralamada ise Gianluigi Buffon’dan bir maç geride ikinci sırada yer alıyor.

307: Roma formasıyla 307 gol kaydeden Francesco Totti, elbette bu alanda da kulüp rekorunun sahibi.

250 – Francesco #Totti has scored 250 goals in Serie A, 4 more than all current Roma players combined (246). King. pic.twitter.com/fOC9vKU8bQ

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 25 Mayıs 2017