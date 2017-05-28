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29 Mayıs 2017 20:00
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Galatasaray Adası’ndaki yıkımdan o da nasibini aldı

Galatasaray Adası'ndaki yıkım nedeniyle adadan taşınanlar arasında 'Cimbom' isimli bir papağan da yer aldı.
12:0228 Mayıs 2017
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Yıkımdan o da nasibini aldı paylaşan: AMKSpor

Galatasaray Adası’ndaki yıkım çalışmaları devam ederken, adadaki eşyaların taşınması işlemleri de sürüyor. Adadan taşınanlar arasında sarı-kırmızı renkleri taşıyan ismi de ‘Cimbom’ olan bir papağan da dikkat çekti. Adanın maskotu olduğu belirtilen papağan, görevliler tarafından araca konularak götürüldü.

28 Mayıs 2017 Galatasaray Adası`nda yıkım başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme: 12:18 | 28.05.2017
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