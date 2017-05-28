Galatasaray Adası’ndaki yıkımdan o da nasibini aldı

Galatasaray Adası'ndaki yıkım nedeniyle adadan taşınanlar arasında 'Cimbom' isimli bir papağan da yer aldı.

Galatasaray Adası’ndaki yıkım çalışmaları devam ederken, adadaki eşyaların taşınması işlemleri de sürüyor. Adadan taşınanlar arasında sarı-kırmızı renkleri taşıyan ismi de ‘Cimbom’ olan bir papağan da dikkat çekti. Adanın maskotu olduğu belirtilen papağan, görevliler tarafından araca konularak götürüldü.

Galatasaray Adası`nda yıkım başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı. İlgili Haberi Oku