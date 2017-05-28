Galatasaray Adası’nın geleceği ne olacak?

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'ndaki yıkım ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı.

Bu sabah Galatasaray Adası’ndaki yapılaşmanın imara aykırı olduğu gerekçesiyle tarihi adada 1980’de kurulan her şey yıkıldı. Bu yıkım ile ilgili ilk açıklama Galatasaray Kulübü’nden geldi.

Galatasaray Adası`nda yıkım başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Adası’ndaki yıkımın neden gerçekleştiği ve adanın geleceği ile ilgili bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012’de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017’de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir’e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada’da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir.

Bu noktadan sonra, yıllardır Ada’da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü”