Galatasaray’da sarı alarm!

Yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar; 18 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle topladığı 58 puanla 4. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 12 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda aldığı 40 puanla 11. sırada bulunuyor. Galatasaray'da Nigel de Jong, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Josue, Aytemiz Alanspor maçında sarı kart görmeleri halinde son hafta evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. İki takım arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Tapak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler…

Süper Lig'de 2. randevu

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Bu sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 5-1'lik skorla sahadan galip ayrılmıştı. İki takım daha önce 2013 yılında hazırlık maçında mücadele etmiş, müsabakayı Galatasaray 6-2 kazanmıştı.

Ligin en az berabere kalan iki takımı

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bu sezon 4'er kez ile en az berabere kalan iki takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı Kayserispor, Beşiktaş, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın üçüncülük umudu

Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor ile beraber kalmasıyla Galatasaray'ın ligi 3. sırada bitirme şansı doğdu. Sarı-lacivertlilerin 61 puanı bulunurken, 1 maçı eksik olan sarı-kırmızılıların ise 58 puanı var. Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda mağlup etmesi durumunda puanını Fenerbahçe ile eşitleyecek. Sarı-kırmızılılar, ligi üçüncü sırada bitirmesi için Fenerbahçe'nin son hafta puan kaybetmesini bekleyecek.