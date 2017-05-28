Gaziantepspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, sezon başından beri ligde verdiği zorlu zirve mücadelesinde son darbeyi vurmak üzere. Siyah-beyazlı takım, bugün Gaziantep deplasmanına bitime 1 hafta kala şampiyonluk turu atmak için çıkıyor. Peki Gaziantepspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bugün günlerden Beşiktaş… Şenol Güneş ve öğrencileri, küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u deplasmanda yenerse bitime 1 hafta kala 2016-17 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. Takipçisi Medipol Başakşehir'in maç eksiğiyle 1 puan önündeki Kara Kartal, 33'üncü hafta mücadelesinde mutlu sona ulaşması halinde geçen sezondan sonra art arda ikinci kez bu büyük sevinci yaşayacak. Siyah-beyazlılar, Antep'te zafer turunu attığı takdirde 3. yıldızını da takacak. Gaziantep Stadı’nda oynanacak Gaziantepspor – Beşiktaş maçını Mere Kalkavan yönetecek.

Ligi bu sezona dek 14 defa zirvede bitiren Beşiktaş, olası 15. şampiyonluğuyla birlikte ilk kez yerli bir teknik adam yönetiminde formasına yıldız eklemiş olacak. Camia, 24 sezonluk hasretini de sonlandırmanın eşiğinde. Tarihinde son üst üste şampiyonluk sevincini 1991-92'de (3 kez) yaşayan Beşiktaş, bugün galip gelirse aynı başarıyı yakalayacak.

SANKİ DOLMABAHÇE

Gaziantep kulübünün tüm tribünlerini konuk takıma açmasıyla Beşiktaşlılar, şampiyonluk coşkusunu yerinde yaşamak için Güneydoğu kentine akın etti. Havayolu şirketleri, ek seferlere rağmen talebi karşılamakta zorlandı. 35 bin 500 kapasiteli Gaziantep Stadı, bugün siyah-beyazlı renklere bürünüp full çekecek. Yoğun güvenlik önlemleri kapsamında Gaziantepspor – Beşiktaş maçı için Antep'te 3 bin polis görev yapacak.

GAZİANTEPSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Gaziantepspor – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış, Reis, Thiam, Pedroso, Alpay, Doğanay, Orkan, Abdülkadir, İlhan, Ghilas

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Cenk, Talisca, Babel, Aboubakar