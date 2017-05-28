Süper Lig’de şampiyon Beşiktaş!

Beşiktaş, 20 Ağustos 2016'da başladığı Süper Lig'de 15. şampiyonluk hedefine Gaziantep'te ulaştı! Siyah-beyazlılar, rakibini 4-0 yenerek üst üste 2. kez, toplamda ise 15. şampiyonluğunu yaşadı. Beşiktaş gelecek sezon için formasına 3. yıldızı da ekledi.

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonun şampiyonu Beşiktaş! Şenol Güneş’in öğrencileri geçen sezonki başarıyı tekrarlayarak ligde şampiyonluklarını 33. haftada ilan etti. Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor’u deplasmanda 4-0 yenerek 15. kez şampiyon oldu. Beşiktaş formasına da 3. yıldızı takmayı başardı.

Sadece bir kale arkasının ev sahibi takıma ayrıldığı maçta Beşiktaş taraftarı adeta Antep’e akın ederek stadı, Dolmabahçe’ye çevirdi. Büyük coşkunun yaşandığı şampiyonluk galasında perdeyi, takıma devre arasında katılan Ryan Babel açtı! Oyunun kontrolünü tamamıyla elinde bulunduran Beşiktaş, kaptanı Oğuzhan ile 39’da şampiyonluk meşalesini yaktı. Takıma katıldığı ilk sezonda kendisini gösteren ve taraftarların da sevgilisi olan Talisca, 66. dakikada frikikten skoru 3-0’a getirdi. Noktayı koyan ise yine Sambacı oldu! Talisca ceza sahası dışından 76. dakikada enfes bir şutla klasına yakışır şekilde topu filelere gönderek durumu 4-0 yaptı!

Şenol Güneş ile 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, 33. haftada 74 puana yükseldi ve takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde son haftaya girerek 3. yıldızı taktı! Siyah-beyazlılar, bu sezon Dinamo Kiev kabusuyla veda ettiği Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon yine gruplarda sahne alacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel rakibinden sıyrılır sıyrılmaz ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun son çizgiye inmeden pasını ön direğe hareketlenen Ryan Babel’e göndermek istediği topa Erten müdahale etti. Erten’den dönen topu önünde bulan Babel pasını gerisindeki arkadaşı Cenk’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erten Ersu bir kez daha gole izin vermedi.

20. dakikada konuk ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başında geçen Talisca sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Erten parmaklarının ucuyla son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Kayalı bekletmeden yerden sert vurdu. Ancak top kalenin sol tarafından auta gitti.

39. dakikada konuk ekip Beşiktaş’ta Babel sol kanattan aldığı pası ceza sahası içerisindeki Oğuzhan’a verdi. Bu oyuncunun