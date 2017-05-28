Gökhan Gönül: Hiçbir zaman taraftara oynamadım

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gökhan Gönül, şampiyonluk kutlamalarında yayıncı kuruluşa konuştu. Gökhan Gönül, Başakşehir'in oynadığı futbolla kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Beşiktaş’taki ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Gökhan, “Ne diyebilirim ki, bu duygu bambaşka bir şey. Sezon başında başlıyoruz, ailelerimizinden uzak kalıyoruz. Herkes bir yıl boyunca bu anı bekliyor, tabii üzülenler de oluyor. Başakşehir’i de tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar ve açıkçası tedirgindik. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden bu yana bana çok büyük destek oldular, büyük bir camiadan yine çok büyük bir camiaya geldim. Bu tarz transferler kolay olmuyor. Yapı olarak sahada her zaman rakibe karşı yapmam gerekeni yaptım. Kendi taraftarıma yaranacağım diye hiçbir zaman taraftara oynamadım, kendimi çok iyi tanıyorum. Bu yüzden de Beşiktaş taraftarı beni kabul ettim. Maç bitti, bittikten hemen sonra da soyunma odasına gittim ve biraz kendimi dinledim” şeklinde konuştu.