Hamza Hamzaoğlu: Ligde kalınca takım ligi bitirdi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 4 haftadır galibiyet alamadıklarını belirterek, “Ligde kalmayı garantilediğimiz gün takımım maalesef ligi bitirdi” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor, ilk yarısını önde tamamladığı maçta Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Osmanlıpor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 4 haftadır maç kazanamadıklarının hatırlatarak, “Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçtan ve ligin son maçından galip ayrılmak istiyorduk ama bunu başaramadık. Maça iyi başladık, golü de bulduk, oyunu da kontrolümüzde tutarken anlamsız bir şekilde açılmaya başladık. Bu da rakibin canlanmasına sebep oldu. Golü de bulduktan sonra daha da hırslandılar. Sezonun bütün yorgunluğu üzerimize bindi ama bunlar bahane değil. Demek ki bizlerde bazı şeylerde eksik kalıyoruz. Oyuncularımızı konsantre etmekte, motive etmekte demek ki eksik kalıyoruz. Üzgünüz maçı kaybettiğimiz için. Rizespor'u da maçı kazandığı için tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘Ligde kalmayı garantilediğimiz gün takımım maalesef ligi bitirdi’

Ligin 2. yarısında sahasında galibiyet alamadıkları hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, “Ligde kalmayı garantilediğimiz gün takımım maalesef ligi bitirdi. Bizlerde çok fazla yüklenemiyoruz. Onları da anlıyoruz ama mecburuz. Önümüzdeki hafta bir maçımız daha var. En iyi şekilde o maçı da oynamak zorundayız” değerlendirmelerinde bulundu.