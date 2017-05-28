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Indy 500’de Scott Dixon’ın aracı, Jay Howard’ın aracının üzerinden uçtu!

Motor sporları klasiklerinden Indy 500 bu sene inanılmaz bir kazaya sahne oldu. Scott Dixon'ın aracı, Jay Howard'ın aracının üzerinden uçtu, kazada iki pilotun da burnu bile kanamadı.
20:4328 Mayıs 2017
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Indy 500’de Scott Dixon’ın aracı, Jay Howard’ın aracının üzerinden uçtu!

ABD’nin Indiana eyaletinde her mayıs ayı gerçekleştirilen Indy 500, bu yıl inanılmaz bir kazaya sahne oldu. Yarışa pol pozisyonunda başlayan Yeni Zelandalı pilot Scott Dixon, sağ aksı kırılan ve aracını kenara çeken Britanyalı yarışçı Jay Howard’ın hızla üzerinden uçtu.

Dixon’ın aracı defalarca takla atarken paramparça oldu. Yarışı takip edenler korku dolu anlar yaşasa da kazaya karışan iki pilotun da yara almadıkları öğrenildi.

İşte kaza anı:

Etiketler
indy 500 jay howard Scott Dixon
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