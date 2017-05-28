Indy 500’de Scott Dixon’ın aracı, Jay Howard’ın aracının üzerinden uçtu!

Motor sporları klasiklerinden Indy 500 bu sene inanılmaz bir kazaya sahne oldu. Scott Dixon'ın aracı, Jay Howard'ın aracının üzerinden uçtu, kazada iki pilotun da burnu bile kanamadı.

0