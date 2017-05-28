Indy 500’de Scott Dixon’ın aracı, Jay Howard’ın aracının üzerinden uçtu!

ABD’nin Indiana eyaletinde her mayıs ayı gerçekleştirilen Indy 500, bu yıl inanılmaz bir kazaya sahne oldu. Yarışa pol pozisyonunda başlayan Yeni Zelandalı pilot Scott Dixon, sağ aksı kırılan ve aracını kenara çeken Britanyalı yarışçı Jay Howard’ın hızla üzerinden uçtu.
Dixon’ın aracı defalarca takla atarken paramparça oldu. Yarışı takip edenler korku dolu anlar yaşasa da kazaya karışan iki pilotun da yara almadıkları öğrenildi.
İşte kaza anı:
#Indy500Howard perdió la línea… Dixon no tuvo a donde ir… y por poco, Helio @h3lio se alcanzó a salvar haciendo un “túnel” pic.twitter.com/2giM6v92n0
— Sam Reyes (@SamReyesH) 28 Mayıs 2017