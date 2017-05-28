İspanya Kral Kupası Barcelona’nın

Barcelona, Deportivo Alaves'i 3-1 yenerek İspanya Kral Kupası'nda üst üste 3. kez şampiyon oldu.

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Vicente Calderon’da Deportivo ile karşılaştı. Mücadeleyi Barcelona 3-1 kazanarak üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu.

Barcelona’nın gollerini 30. dakikada Lionel Messi, 45’te Neymar ve Paco Alcacer kaydetti. Deportivo’nun tek golü 33’te Theho Hernandez’den geldi.

Luis Enrique yedek soyundurduğu Arda Turan’a forma şansı vermedi. Şampiyonluğu bu sezon Real Madrid’e kaptıran Katalan ekibi, kupa ile teselli buldu.

Sezon sonu Barcelona’dan ayrılacak olan Luis Enrique, takımının başında toplam 8 kupa kazandı.