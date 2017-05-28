İşte Galatasaray’ın Bruma planı!

Genç yıldızı Bruma ile yeni sözleşme imzalama konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, Leipzig'in yaptığı teklife olumlu yanıt verebilir.

Leipzig CEO’su Oliver Mintzlaff ile Perşembe günü Balmumcu’daki otelinde görüşen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alman ekibinden Bruma için 9 milyon Euro’luk teklif aldıklarını açıkladı. Turkcell Tv+ platformu üzerinden yayın yapan Life+ kanalına yaptığı açıklamada, “Biz satmak istemiyoruz. Benzer kalitede futbolcular çok pahalı. Tabii ki Bruma’nın tavrı belirleyici olacak. 5 yıllık yeni kontrat önerdik, yanıtını bekliyoruz” diyen Özbek, Leipzig ile yaptığı görüşmede kapıyı 18 milyon Euro’dan açmıştı.

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İki kulübün 15 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağlayacağı kulislerde konuşuluyor. Sabah’tan Mehmet Özcan’ın haberine göre Bruma’nın Leipzig’e transferini mümkün kılan unsurlar ise şunlar:

1- Bruma’nın Sneijder’le birlik olup takım içinde disiplini bozduğu düşünülüyor. 6 ay boyunca sözleşmesi uzatılmaya çalışıldı ancak sonuç alınamadı. Ribery gibi bedavaya gitmesinden endişe ediliyor. Menajeri Catio Balde, Bruma’nın sözleşmesini uzatmaya çalışan G.Saray’a önce yıllık ücrette sonra serbest kalma bedelinde sorun çıkardı ve yönetimi pes ettirdi.

2- Galatasaray’daki performansına rağmen Portekiz A Milli Takımı’ndan bir türlü davet almayan Bruma, 2018 Dünya Kupası’nın hayalini kuruyor. Genç oyuncu bu yüzden Almanya ve İngiltere fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Ayrıca Leipzig’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması da Bruma’nın iştahını kabartıyor.