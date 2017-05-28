Kadıköy’de son tango

Oktay APAYDIN yazdı...

Boş tribünler… Türk futbolunun iki devi, boşa geçirilen kupasız bitecek bir sezonun sonmaçında adeta Kadıköy'de son Tango… Fenerbahçe ligi 3. bitirmek istiyor ve ilk yarıya da bu bilinçle çıkmış. Advocaat Türkiye macerasını en azından takımını puan cetvelinde üçüncü sıraya yerleştirerek tamamlamak istiyor. Camianın beklediği Fenerbahçe'yi sahaya sürerek Trabzon gibi dişli bir rakibin karşısında üç forvet birden oynattı.

Geriden ve orta sahadan her ne kadar destek gelmese de oyunda sarı-lacivertliler üstün gözüktü ama Ersun Yanal faktörünü de unutmamak lazım. Trabzon ilk yarıdaki ender pozisyonunda N'Doye'un yapmaması gereken bir hata sonrası bir anda kalesinde golü gördü. Sezon başından bu yana sağ bek sıkıntısını çözemeyen Advocaat'ın öğrencileri, Hasan Ali'nin kaleye attığı şut ve dönen topta da Sow'un fırsatçılığı ilk yarının skorunu belirlemişti. İkinci yarıda ise Lens, Emenike ve Van Persie ile gol arayan Fenerbahçe'ye karşı Trabzon çok daha etkili gelmeye başladı. Karadeniz ekibinin savaşçı yabancılarından Matus Bero'nun uzaktan şık ve güzel vuruşu zaten az sayıdaki taraftarı da fazlasıylamutsuz etti. Gole kadar yine bir ‘Kadıköy klasiği' olacak söylemleri boşa çıkmıştı. Trabzonspor'un 2011-2012 sezonundan bu yana Kadıköy'de attığı ilk gol olarak da tarihe geçmişti Bero'nun golü. Golden sonra tempo artsa da değişen bir şey olmadı. Emenike yine ıslıklandı, Advocaat ise taraftarına ne yazık ki beraberlikle veda etti.