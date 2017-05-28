Mehmet Demirkol: Dünyada örneği yok!

Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu değerlendirirken takımın iki farklı kadroyla şampiyon olduğunun altını çizerek, "Bunun dünyada başka bir örneği var mıdır bilmiyorum" diye konuştu.

Yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın şampiyonluğunu değerlendirdi. Siyah-beyazlıların iki şampiyonluğu da sonuna kadar hak ettiğinin altını çizen Demirkol, “Üst üste ikinci şampiyonluk. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Sonuna kadar hak ettiler üst üste ikinci şampiyonluğu hem de iki farklı takımla. Bunun dünyada başka bir örneği var mıdır bilmiyorum. Çünkü neredeyse kadronun tamamı değişti” ifadelerini kullandı.

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Övgülerin aslan payını Şenol Güneş’e ayıran Demirkol, “Yepyeni bir takımla yeniden şampiyon oldular. Çok çok büyük bir başarı. Burada öncelikle Şenol Hoca'nın hakkını vermemiz lazım. Onun futbola bakışı, burada şampiyonluğu kazanan. Herkesten çok farklı oynadılar. Başakşehir de gerçekten iyi bir takım futbolu oynadı. Ama Şenol Hoca'nın öğrencileri yüksek konsantrasyonla ilerlediler. Bugün Şenol Hoca'yı gördüyseniz, hala 85. dakikada 4-0'ken bile oyunun peşindeydi. Doğru durun diyordu oyuncularına” diye konuştu.