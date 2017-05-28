Monaco’da zafer Vettel’in

Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan Monaco GP'sinde kazanan Ferrari pilotu Sebastian Vettel oldu. Ferrari 16 yıl sonra Monaco'da zafere ulaştı.

Formula 1’de sezonun en önemli yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix’sini Ferrari pilotu Sebastian Vettel kazandı. Vettel’i takım arkadaşı Kimi Raikkonen takip ederken, podyumun son basamağında Red Bull-TAG Hauer pilotu Daniel Ricciardo yer aldı.

Bu zaferle Ferrari, Monaco’daki 16 yıllık zafer hasretini de sonlandırmış oldu. Kırmızılar en son Monaco’da Michael Schumacher’le zafere ulaşmıştı.

Ferrari’nin hasret dindirdiği sezonun altıncı yarışında 13. sıradan kalkan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise lastik değişimi sırasında 7. sıraya tırmandı ve yarışı da aynı yerde noktaladı. Bir yarış için Formula 1’e geri dönen Jenson Button ise McLaren Honda’sıyla, Sauber’den Pascal Wehrlein’in aracına temas etti. Wehrlein’in aracı yan yatınca 61. turda güvenlik aracı yarışa dahil oldu ve 5 tur boyunca pistte kaldı.

Ferrari pilotlarının 2010 Almanya Grand Prix’sinden sonra ilk kez ‘double’ yaptığı yarışın ardından Vettel, 129 puanla sürücüler klasmanında liderliğe ulaştı. Hamilton 104 puanla ikinci, Mercedes’ten Valtteri Bottas ise 75 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Takımlar klasmanında ise Ferrari ‘double’ ile 196 puana ulaştı ve zirveye çıktı. Mercedes 179 puanla ikinci, Red Bull ise 97 puanla üçüncü konumda bulunuyor.