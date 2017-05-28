Paris Saint-Germain son nefeste…

Fransa Kupası finalinde Paris Saint-Germain, Angers'i Cavani'nin son dakika golüyle 1-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Fransa Kupası finalinde Angers’le karşılaşan Paris Saint-Germain, golcüsü Edinson Cavani’nin 90. dakikada attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

60 sene sonra, tarihinde ikinci kez finalde mücadele eden Angers karşısında oldukça zorlanan Paris Saint-Germain, üst üste üçüncü kez toplamda ise 11. kez kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla tarihinde 10 kez kupayı kazanan Marsilya’yı da geride bırakarak tarih yazan Parisliler’in süper yıldızı Cavani, PSG formasıyla bu sezon çıktığı 50. resmi maçta 50. golünü de atmış oldu.