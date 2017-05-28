Pınar Karşıyaka’da belirsizlik sürüyor

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 8 yıl sonra ilk kez Play Off'a kalamayan Pınar Karşıyaka'da yeni sezon konusunda belirsizlik yaşanıyor.

Karşıyaka yönetiminin öncelikle dağılma tehlikesi yaşayan futbol takımının durumuna el atacağı bildirildi. Summers ve Muhammed hariç tüm oyuncuların sözleşmelerinin opsiyonlu olarak devam ettiği yeşil kırmızılılarda Antrenör Nenad Markovic’in de 1 yıl daha opsiyonlu sözleşmesi var. Ancak büyük hayal kırıklığı yaşayan kulüpte yönetimin Markovic ve oyuncuların büyük bir kısmıyla yollarını ayırabilceği belirtildi. Pınar Karşıyaka’da geçen sezonki yabancılardan sadece Ponitka’nın takımda kalabileceği öğrenildi.

Önümüzdeki sezon için basketbol takımının isim sponsoru Yaşar Holding’den 6 milyon TL sponsorluk desteği alacak Karşıyaka, yerli ve yabancı genç ağırlıklı yeni bir kadro kurmayı planlıyor. Futbol takımı gibi transfer yasaklısı olan Pınar Karşıyaka, yeni basketbolcularına lisans çıkarabilmek için eski oyuncularından Justin Carter’ın 94 bin dolar alacağını ödemek zorunda. Şubeyi profesyonel yöneticilere emanet etmek isteyen yönetim, eski basketbolculardan Birtan Saka’yı koordinatör olarak görevlendirmeyi planlıyor.