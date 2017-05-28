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Şampiyonlar Ligi’nden Beşiktaş paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş için Twitter hesabından paylaşım yaptı.
21:5628 Mayıs 2017
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Şampiyonlar Ligi’nden Beşiktaş paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Tebrikler Beşiktaş. Türkiye’nin şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek” ifadeleri kullanıldı.

28 Mayıs 2017 Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki muhtemel rakipleri Beşiktaş, ön elemelerde kendisinden yüksek puanlı 6 takımdan ikisi elenirse grup kurasına 3. torbadan, aksi takdirde 4. torbadan girecek. Başakşehir, 3. ön elemede Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen, CSKA Moskova ve Club Brugge'den biriyle eşleşecek. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş şampiyonlar ligi
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