Şampiyonlar Ligi’nden Beşiktaş paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig&#8217;de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş için Twitter hesabından paylaşım yaptı.. Paylaşımda, &#8220;Tebrikler Beşiktaş. Türkiye&#8217;nin şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek&#8221; ifadeleri kullanıldı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t28 Mayıs 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tBeşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki muhtemel rakipleri\r. \t\t\t\t Beşiktaş, ön elemelerde kendisinden yüksek puanlı 6 takımdan ikisi elenirse grup kurasına 3. torbadan, aksi takdirde 4. torbadan girecek. Başakşehir, 3. ön elemede Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen, CSKA Moskova ve Club Brugge'den biriyle eşleşecek.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. . .