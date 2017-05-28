Şenol Güneş: Önümüzde hala bir maç var

Şenol Güneş, şampiyonluk sonrası yaptığı ilk açıklamada takımdaki geleceğiyle de ilgili konuştu. Deneyimli teknik adam "Önümüzde hala bir maç var. Ben bu takımın bir elemanıyım. Bize bir görev verildi. Yarın verilmeyebilir" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta zaferin en büyük mimarlarından biri olan Teknik Direktör Şenol Güneş, sahada kutlamalar esnasında açıklamalarda bulundu.

Şenol Hoca’nın ilk sözleri, “Sözün bittiği yerdeyiz. Çok sıkıntılarımız oldu. En rahatlayacağımız yerde Avrupa Ligi'nde maç kaybettik. Oralardan gelip şampiyon olmak güzel” oldu.

Emeği geçenleri tebrik ederek konuşmasına devam eden Şenol Güneş, “Futbol adına iyi işler yaptık. Yönetimi tebrik ediyorum. Sahada ter döken futbolcularımızı tebrik ediyorum. Taraftarları tebrik ediyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Seyircinin az olduğu dönemde tribünleri dolduran taraftarları kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hedefler ile ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, “Hedefi şampiyonluk olarak koyunca kendinizi baskı altına alıyorsunuz. Bu takımın hedefi güzel futbol oynamaktır. Güzel futbolla biz bu baskıyı kaldırıyoruz” dedi.

Şenol Güneş, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili iddialara bir yanıt da verirken şöyle konuştu: “Önümüzde hala bir maç var. Ben bu takımın bir elemanıyım. Bize bir görev verildi. Yarın verilmeyebilir. Görevim devam ediyor. Bazıları bir şey konuştu diye her şeye cevap verilmez. Yönetimle, başkanla aram iyi. Bu takımın başarısı için buradayız. Bugün gitsem de 10 yıl burada kalsam da aynı işi yapacağım. Gözyaşları olmasın, ölümlü maçlar olmasın. Ben eşimde de söylüyorum. Gülü gülene, sevgiyi bilene ver…”