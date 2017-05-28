Şenol Güneş’e şampiyonluk baskını! Basın toplantısında eğlenceli anlar

Şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yaparken futbolcularının baskınına uğradı! Şampiyonluğu kutlayan Beşiktaşlılar, tezahüratlar eşliğinde odaya girdi. Caner Erkin, "Islatmaya kıyamadık" dedi. Şenol Güneş ise futbolculara "Tam size sallıyordum" cevabını verince kahkahalar havada uçuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Gaizantepspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş rakibini Talisca (2), Babel ve Oğuzhan Özyakup’un golleriyle 4-0 mağlup ederek lig tarihinde 15. şampiyonluğuna ulaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok mutlu olduklarını ifade eden Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Sezon başından bu yana yapılanmaya ayak uydurmaya çalıştık. Geçen seneki başarıyı bu yıl tekrarlamak bizi mutlu etti. Herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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Özelikle her yerde kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Taraftarlara teşekkür ediyorum. Kendi sahamızda değil tüm sahalarda en fazla taraftar toplayan kulübüz. Umarım ki bütün bu yüke diğer takımlar da ortak olur. Kolay olmadı. Bir Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, bir kupa, bir de Türkiye ligi maçları oynadık. Sağ salim çıktık. Ligde şampiyon olmak ilk hedefimizdi ve buna ulaştık. Rakiplerimiz de bizi çok zorladı. Bu yarışta rakiplerimiz bu işe renk kattı. Düşen takımlar da oldu, onlara başarılar diliyorum. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bu işte bu bir görevse, ben bir damlayım. O yüzden güzel bir aileyiz. Sevgi ve saygı içerisinde, kurallara bağlı, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun, doğrularımızdan vazgeçmedik. Zaman zaman gündemi değiştirmek adına kafa karışıklığına sebep verilmeye çalışıldı. Bazen de maç kaybederek üzüldük ama vazgeçmedik. Büyük bir ailenin bireyi olarak kendimle de gurur duyuyorum. Beşiktaş’ın artısı sadece aldığı sonuçlar değil oynağı oyundur.”

Oyunculardan Şenol Güneş’e sürpriz

Şenol Güneş açıklamasını sürdürdüğü sırada Aboubakar, Caner ve Marcelo tezahürat yaparak basın toplantısında hocalarına sürpriz yaptılar. Coşkulu bir şekilde içeri giren oyuncular hocalarıyla şampiyonluğu marşlar söyleyerek kutladılar.

Hedefinde 3 ihtimal olduğunu söyleyen Güneş, “Bir çalışmaya devam etmek, iki başka yerlere gitmek, üç antrenörlüğü bırakabilirim. İşimi doğru yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman sindiğim anlar olur. Özgür olmak gerekiyor ki daha rahat işler yapabilelim. Düşüncemi açıkça söylemek yerine benim düşüncemden öne giden arkadaşlar var. Hep gündem değişmek isteniyor. Dünü yaşadık bitti. Sonuçlara baktığınız zaman her şey değişebilir. Doğrularımıza rağmen haksız eleştiriler aldık. Biz kötü de oynasak, iyi de oynasak hedefimizden ve doğrularımızdan vazgeçmedik. Hedefimiz Türk futboluna katkı yapmaktır. Bu sene şampiyon olduk, başka sene başkası da olabilir. Biraz daha futbolun bu tarafına kaymak gerekiyor. Daha önce Başakşehir’i kutlamıştık. Konya da hak ediyor. Başakşehir zaman zaman inci sitemlerle mesajlar verebiliyor. Henüz en iyi takım oynayan futbol takımı olamadık. Başakşehir’in ikinci olmasında katkımız var. Hak eden takım hakkını aldığı için ve Başakşehir’e de ikincilik kazandırdığımız için mutluyuz” diye konuştu.