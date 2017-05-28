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BURSASPOR
28 Mayıs 2017 16:01
BURSASPOR
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GENÇLERBİRLİĞİ
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Süper Lig’de düşecek son takım bu hafta belli olacak mı? İşte ihtimaller…

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ve Gaziantepspor'dan sonra düşecek üçüncü takım Bursaspor - Gençlerbirliği ve Osmanlıspor - Çaykur Rizespor maçlarından sonra belli olabilir?
16:1428 Mayıs 2017
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Süper Lig’de düşecek son takım bu hafta belli olacak mı? İşte ihtimaller…

Spor Toto Süper Lig’de en az Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki şampiyonluk yarışı kadar ilgi çeken düşme hattında bugün iki kritik maç oynanıyor. Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından Bursaspor’un mu yoksa Çaykur Rizespor’un lige veda edeceği belli oluyor. Sahasında Gençlerbirliği ile oynayan Bursaspor, galip gelmesi durumunda ligde kalmayı garantiliyor. Aksi takdirde gözler Çaykur Rizespor’a çevriliyor. Eğer Bursaspor kazanamaz, Çaykur Rizespor galip gelirse ligde kalma mücadelesi son haftaya taşınıyor.

28 Mayıs 2017 Bursaspor - Gençlerbirliği / Canlı anlatım Ligde düşme hattında yer alan Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. İlgili Haberi Oku

Çaykur Rizespor’un durumu Bursaspor’dan biraz daha zor… Çünkü yeşil-mavili takım sadece Bursaspor’un takılmasını beklemiyor. Aynı zamanda kalan iki haftada oynayacağı maçlar da kazanmak zorunda… İkili averajda Bursaspor’un önünde olan Karadeniz ekibi, aradaki 5 puanlık farkı eritmek kayıp yaşamaması gerekiyor.

28 Mayıs 2017 Osmanlıspor - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım Ligde hedefi kalmayan Osmanlıspor, ligde kalma hesapları yapan Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme: 17:22 | 28.05.2017
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