Süper Lig’de düşecek son takım bu hafta belli olacak mı? İşte ihtimaller…

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ve Gaziantepspor'dan sonra düşecek üçüncü takım Bursaspor - Gençlerbirliği ve Osmanlıspor - Çaykur Rizespor maçlarından sonra belli olabilir?

Spor Toto Süper Lig’de en az Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki şampiyonluk yarışı kadar ilgi çeken düşme hattında bugün iki kritik maç oynanıyor. Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından Bursaspor’un mu yoksa Çaykur Rizespor’un lige veda edeceği belli oluyor. Sahasında Gençlerbirliği ile oynayan Bursaspor, galip gelmesi durumunda ligde kalmayı garantiliyor. Aksi takdirde gözler Çaykur Rizespor’a çevriliyor. Eğer Bursaspor kazanamaz, Çaykur Rizespor galip gelirse ligde kalma mücadelesi son haftaya taşınıyor.

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Çaykur Rizespor’un durumu Bursaspor’dan biraz daha zor… Çünkü yeşil-mavili takım sadece Bursaspor’un takılmasını beklemiyor. Aynı zamanda kalan iki haftada oynayacağı maçlar da kazanmak zorunda… İkili averajda Bursaspor’un önünde olan Karadeniz ekibi, aradaki 5 puanlık farkı eritmek kayıp yaşamaması gerekiyor.

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