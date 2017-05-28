Talisca: Frikik atarken telefon ışıkları yanıyor, fark etmiyor değilim

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Anderson Talisca, teklif gelmesi durumunda 3 senelik imza atabileceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk coşkusu yaşayan Beşiktaş’ta yıldız oyuncu Anderson Talisca, başkanın istemesi durumunda 3 yıllık imzayı düşünmeden atacağını söyledi.Talisca frikik golleriyle ilgili bir soruya ise, “Frikikler için topun başına geldiğimde, telefon ışıkları yanmaya başlıyor. Fark etmiyor değilim” diye yanıt verdi.

İşte maç sonu siyah beyazlı futbolcuların açıklamaları:

Oğuzhan Özyakup: Çok uzun bir yol kat ettik. Çok istedik. Kimse beklememişti Başakşehir’in bizi bu kadar zorlayacağını .Biz çok çalıştık. Hakkımızla şampiyon olduk. Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum.

Talisca: Çok mutluyuz. Çok zor bir sezon oldu. Büytün zorlukları aştık ama bunu takım olarak yaptık. (Muhabirin, 3 senelik imza atar mısın sorusuna cevaben) Atarım tabbi ki başkana bağlı.

Fabri: Daha iyisini isteyemezdim. Ben çok güzel bir aileye geldim. Bütün sezoınumuzu bu anı yaşamak için çalıştık. Nihayet bu mutluluğu yaşadık.

Aboubakar: Muazzam bir olay. Sezon başından beri bu olayı yaşamk için çalıştık. 3. yıldızı taktık. Umarım Beşiktaş bu yolda devam edecek.

Atiba: Kolay değil üst üste 2 defa şampiyon olabilmek. Çok sıkı bir şekilde çalıştık. Herkes elinden gelen katkıyı verdi. Bence sezonun genelinde hem ligde hem Avrupa’da çok iyi iş çıkardık.

Babel: Benim için bütün hikaye 1 sene önce başladı. Oradan ayrılma aşamasına geldiğimde bir kulüp arayışına girmiştim. Kısa zamanda büyük işler yaptığımı düşünüyordum. Beşiktaş’tan teklif almak gurur vericiydi. Tekrar kendimi göstermem için iyi bir fırsattı. Beşiktaş şampiyonluk için oyunyordu. Güzel bir iş başardık. Hep birlikte bu işe katkı verdik.