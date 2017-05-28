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BEŞİKTAŞ
28 Mayıs 2017 19:03
GAZİANTEPSPOR
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BEŞİKTAŞ
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Tosic’ten Van Persie’ye şampiyonluk göndermesi

Dusko Tosic, Gaziantep'te şampiyonluk turu attıktan sonra Fenerbahçeli Robin van Persie'ye göndermede bulundu.
22:1128 Mayıs 2017
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Tosic’ten Van Persie’ye şampiyonluk göndermesi

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Dusko Tosic’ten Gaziantep’teki kutlamalar sonrasında bomba bir hareket geldi.

28 Mayıs 2017 Gökhan Gönül: Hiçbir zaman taraftara oynamadım Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gökhan Gönül, şampiyonluk kutlamalarında yayıncı kuruluşa konuştu. Gökhan Gönül, Başakşehir'in oynadığı futbolla kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

15. kez şampiyon olarka 3. yıldızı takan siyah-beyazlıların Sırp oyuncusu, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında arasında gergin anlar yaşanan Robin van Persie’yi unutmadı.

Tosic, Instagram hesabından şampiyonluk görseli paylaşıp Van Persie’yi etiketledi!

Etiketler
beşiktaş Duşko Tosic Fenerbahçe
Son güncelleme: 23:07 | 28.05.2017
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