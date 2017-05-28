Türkiye Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutluyor

Beşiktaş, Gaziantep'te 15. şampiyonluğunu aldı, Türkiye'de taraftarlar sokağa döküldü. Beşiktaşlılar, gecenin siyahını beyaza çevirdi.

Gaziantepspor deplasmanında 4-0 galip gelerek 15. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Türkiye’nin her yerinde taraftarlarını sokaklara döktü. Yurdun dört bir yanında Beşiktaşlılar, gecenin siyahını, beyaza çevirdi. Beşiktaş'ın şampiyonluğu, tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da coşkuyla kutlanmaya başladı. Kentin sahil alanı Beşiktaşlı taraftarlarla doldu taştı.

Maç bitimiyle birlikte merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Üç Kemaller Parkı'nda kutlamalara başlayan ve 15'üncü şampiyonluklarını çılgınca kutlayan taraftarlar, konvoylar eşliğinde sahil dolgu alanına doğru hareket etti. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, siyah-beyazlı takımın taraftarları adeta kendinden geçti.Beşiktaşlılar, kentin hemen hemen her noktasında çılgınca eğlenirken, polis ekipleri de olası olumsuzluklar için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Hakkari'de Beşiktaş coşkusu

Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesi üzerine araçlarla kent merkezine konvoy halinde ilerleyen yüzlerce Beşiktaş taraftarı Hakkari şehir merkezini adeta inletti. Ellerinde Beşiktaş bayrağı bulunan taraftarlar araçlarında inerek halay çektiler. Daha sonra yeniden araçlarına binerek şehir turu atan Beşiktaş taraftarları şehrin değişik noktalarında tur atıp sevinç gösterisinde bulundular.

Araçlarda yer kalmayınca araç kaportalarının üzerine çıkan gençler konvoydaki yollarına devam ettiler. Cadde ve sokakların tamamen Beşiktaş taraftarları ile dolup taştığı Hakkari sokaklarında Beşiktaş coşkusu devam ediyor.

Beşiktaşlılar Kars'ta sokaklara döküldü

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu ligin bitimine 1 hafta kala ilan etmesi Kars'ta da coşkuyla kutlandı.

Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan siyah-beyazlı taraftarlar, caddeye dev Beşiktaş bayrağı astı. Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar yaktıkları meşalelerle adeta kendilerinden geçtiler.

Faikbey Caddesi üzerindeki At Heykeli'ne çıkan siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylediler. Beşiktaşlı taraftarlar otomobilleri ile konvoy oluşturarak tur attı. Cadde ve sokakları trafiğe kapatan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Kutlamalar Faikbey Caddesi'nde zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Kutlamalar boyunca İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler güvenlik önlemi aldı. Kutlamalar uzun süre devam ettikten sonra son buldu.

Şampiyonluk sevinci Kırşehir’de meşalelerle kutlandı

Beşiktaş'ın Gaziantep'te oynadığı ve 4-0'lık skorla şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından Kırşehir çarşı taraftar gurubu Cacabey Meydanında meşaleler yakarak marşlar söyledi.Gazitantep'te oynanan maçın bitiş düdüğü ile birlikte Beşiktaş taraftarı Cacabey Meydanına gelerek meşaleler yaktı. Beşiktaşlı taraftarların Cacabey Meydanındaki meşale gösterisine birçok taraftar da düzenledikleri konvoyla destek verdi.

Nevşehir'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu havai fişek gösterileri ile kutlandı

Nevşehir'de binlerce Beşiktaşlı şampiyonluk kutlamaları için sokağa çıktı. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Nevşehir'de binlerce Beşiktaş taraftarı Atatürk Bulvarında şampiyonluk kutlaması yaptı. Havai fişek gösterileri ile başlayan kutlamalarda taraftarlar meşaleler yakarak Beşiktaş'ın şampiyonluluğunu kutlarken şehir merkezinde araçlar ise konvoylar ile şampiyonluk turu attı.

Kahramanmaraş'ta şampiyonluk coşkusu

Siyah-beyazlıların üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etmesi Kahramanmaraş'ta coşkuyla kutlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Kahramanmaraş Trabzon Bulvarını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, meşaleler ve havai fişeklerle şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

Erzurum’da Beşiktaş çoşkusu

Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşitaş’ın Erzurum’daki binlerce taraftarı kentte bayram havası estirdi. Ellerinde siyah beyaz bayraklarla Cumhuriyet caddesine çıkan taraftarlar attıkları slogan ve söyledikleri marşlar ile şampiyonluklarını kutladılar. Çok sayıda taraftar otomobilleri ile konvoy yaparken, tarihi Yakutiye Medresesi önünde toplanan taraftarlar daha sonra Cumhuriyet caddesine çıkarak sloganlar eşliğinde yürüdüler. Polisin aldığı güvenlik önlemi altında Atatürk’ün anıtının bulunduğu havuz başına giden taraftarlar sevinçlerini burada da sürdürdü.

Beşiktaş’ın şampiyonluğu Adana’da kutlandı

Beşiktaş’ın 2016-2017 Turgay Şeren sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Adana’da da taraftarlarını sokağa döktü. Adanalı Beşiktaşlılar takımlarının şampiyonluğunu siyah beyazlı bayraklarla caddelerde tur atarak kutladı. Siyah beyazlı taraftarla daha sonra İstasyon Meydanı’nda Adana Büşükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara katıldılar.

Antalya siyah beyaza büründü

Beşiktaş’ın şampiyonluğu Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Maçları evinde ve dışarıda dev ekranda izleyen Beşiktaşlılar, maçın son düdüğünün çalmasının ardından sokaklara fırladı. Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde kutlamalar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek yaktıkları meşalelerle adeta kendilerinden geçtiler. Daha sonra otomobilleri ile konvoy oluşturarak tur atan taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya yaşadı.