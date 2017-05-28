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GENÇLERBİRLİĞİ
28 Mayıs 2017 16:01
BURSASPOR
1 - 2
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
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Ümit Özat: Ben kendi adıma sevinçliyim

Gençlebirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Faty oyundan çıktıktan sonra da hakimiyet elimize geçtik. Zor durumlar bunlar. Ben kendi adıma sevinçliyim. Bursaspor’a da başarılar diliyorum” dedi.
18:4928 Mayıs 2017
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Ümit Özat: Ben kendi adıma sevinçliyim paylaşan: AMKSpor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını başardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Çok fazla söylenecek şey yok. Kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Faty oyundan çıktıktan sonra da hakimiyet elimize geçtik. Zor durumlar bunlar. Ben kendi adıma sevinçliyim. Bursaspor'a da başarılar diliyorum” dedi.

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Gençlerbirliği ümit özat
Son güncelleme: 19:12 | 28.05.2017
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