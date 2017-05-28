Ümit Özat: Ben kendi adıma sevinçliyim

Gençlebirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Faty oyundan çıktıktan sonra da hakimiyet elimize geçtik. Zor durumlar bunlar. Ben kendi adıma sevinçliyim. Bursaspor’a da başarılar diliyorum” dedi.

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