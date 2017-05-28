Yorgunların kapışması

Belirgin halde Fenerbahçe yorgun, Trabzonspor yorgun, hakemler yorgun… Bitse de gitsek diyen oyuncularla oynanan bir maç izledik. Tribünler de boş.

Ne oynadıkları belli olmayan iki takımın maçını yazmak takım bütünlüğü açısından imkânsız, ancak bireysel yetenek olarak üstünlük Fenerbahçe'de sanki. Sarı-lacivertli oyuncuların rakiplerinden daha yukarıda olmaları az da olsa takımlar arasındaki farka neden olan etkendi maçta. Fenerbahçe olmayacak pozisyonda golü buldu. Hasan Ali'nin kendisinin de şaştığı şutunu Onur'un hatasıyla çıkaramadığı direkten dönen topu ofsaytta gibi görünen Sow tamamladı. Dedim ya, herkesler yorgun, hakemler ne yaptığının farkında değil, Trabzonsporlular itiraz etmeyi bile düşünmüyor çünkü onlar da kendinde değil.

İyi olan şeyler de vardı maçta. Sow'un çok olumlu savunmaya yardımları, Mehmet, Josef ve Lens'in etkili oynamaya çalışmaları önemliydi. Trabzonspor ilk yarı çok dağınıktı ancak ikinci yarıya hareketli başladı. N'Doye, Olcay, Yusuf, Castillo ile ataklarda etkili oldu ve golü buldu hemen ikinci yarının başında. Yusuf'un, Uğur'un etkili vuruşlarını izledik. Sanki iki takımın oyuncuları uykudan uyanmışlardı; daha mücadeleci, zaman zaman her iki tarafın da etkili olan ataklarla oynan maç seyrettik. Son bölümde iki takım da rakip kalede önemli pozisyonlar üretti. İkisi de kazanabilecek fırsatları yakaladı. Ancak ortaya 1-1'lik bir sonuç çıktı.