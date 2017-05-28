Ziraat’e Polonyalı yıldız

Ziraat Bankası Spor Kulübü, Polonya Milli Takımı'nın ünlü oyuncusu Bartosz Kurek'i renklerine bağladı.

Polonya Milli Voleybol Takımı’nın dünyaca ünlü oyuncusu Bartosz Kurek, Ziraat Bankası Spor Kulübü ile anlaşma sağladı.

Önümüzdeki sezon Ziraat Bankası Spor Kulübü’nün başarısı için forma giyecek olan 1988 doğumlu yıldız oyuncu Bartosz Kurek, Polonya Ligi dışında İtalya, Rusya ve Japonya liglerinde oynadı. 205 cm boyundaki Kurek, milli takım ve kulüp takımları ile kazandığı başarılarının yanı sıra bireysel başarılara da imza attı.

Bartosz Kurek, Polonya Milli Takımı ile 2009 Avrupa Şampiyonasında altın madalya, 2011 Dünya Kupası’nda gümüş madalya, FIVB Dünya Ligi’nde ise bronz madalya kazanırken, turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 2012 FIVB Dünya Ligi’nde altın madalya kazanan oyuncu, MVP ödülünün de sahibi oldu. 2012’de ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin en iyi smaçör ödülünü kazanan Kurek, 2015 FIVB Dünya Kupası’nda altın madalya kazandı.