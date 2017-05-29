Advocaat’tan ortalığı karıştıracak rapor

Fenerbahçe ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Advocaat, yönetime sunduğu raporda takım içindeki huzursuzluğa dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği ancak beklenen futbolu takıma oynatamayan Advocaat, hemen her mağlubiyetten sonra olduğu gibi genel sezon performansını da futbolculara bağladı. Trabzonspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, “Bu kadro ile daha fazla ne bekliyordunuz ki?” diyerek futbolcularını bir kez daha yerden yere vuran Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat’ın, yönetime de benzer bir rapor verdiği öğrenildi. Sabah’ta yer alan habere göre bazı oyuncuların futbol yetenekleri kadar, karakter problemleri de olduğuna vurgu yapan Hollandalı hoca, “Bu tip isimlerin takımdan uzaklaştırılması en az yapılacak transferler kadar önemli. Çünkü bu oyuncular, kendileri takıma katkı sağlamadığı gibi takım arkadaşlarını da olumsuz etkiliyorlar” dedi.

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Tecrübeli hocanın şikayet ettiği isimlerin başında Emenike ve Wiel’in geldiği, genç oyuncular Salih ve Ozan içinse, “Bu oyunculara mentör görevlendirin” önerisinde bulunduğu öğrenildi. Advocaat gelecek sezon yapılacak transferler için ise şu tavsiyelerde bulundu:

“Problemli oyuncuları Fenerbahçe’den uzaklaştırmadığınız takdirde, transfer dahi yapsanız, gelecek sezon benzeri hüsranları yaşayabilirsiniz. Başarı iyi futbolcularla gelir.”