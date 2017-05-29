Alanyaspor 2-3 Galatasaray / Maç özeti

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u ilk yarıda bulduğu 3 golle devirdi. Maçın son bölümlerinde zorlanan sarı-kırmızılı takım, güç de olsa 3 puanı aldı ve Fenerbahçe ile eşit puana geldi. Sinan Gümüş kaydettiği 2 golle dikkat çekti. Vagner Love ise 23 gole yükselerek gol krallığı yarışında açık ara öne geçti.

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