Ann Wauters, Yakın Doğu Üniversitesi’nde

2000 yılında WNBA draftında Cleveland Rockers tarafından ilk sıradan seçilen Ann Wauters, Yakın Doğu Üniversitesi'ne imza attı. Wauters geçen sezonu Bellona AGÜ'de geçirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, 2016 sezonunda Los Angeles Sparks ile WNBA şampiyonluğu yaşayıp ardından Bellona AGÜ ile başarılı bir sezon geçiren Belçikalı milli pivot Ann Wauters'ı transfer etti.

Euroleague Women'da kaydettiği 3682 sayıyla turnuvanın gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduran 1980 doğumlu, 1.95 boyundaki Ann Wauters, kariyerinde 4 Euroleague Women şampiyonluğunun yanı sıra 5 kez Avrupa'da yılın kadın oyuncusu ve 3 kez de Euroleague Final Four MVP'si seçilme başarısı gösterdi.18 yaşından beri profesyonel seviyede basketbol oynayıp Avrupa kariyerinde sayısız şampiyonluk yaşayan tecrübeli pivot, geçtiğimiz sezon Bellona AGÜ formasıyla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ortalama 28:44 dakika süre alarak 11,8 sayı, 6,6 ribaunt ve 2,1 asist ile etkili bir performans gösterdi. Takımı Bellona AGÜ ile Eurocup Women'da final oynayan Ann Wauters, aldığı ortalama 24 dakikada yüzde 58.3 saha içi isabetiyle 10,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,3 asist istatistikleriyle bu başarıda önemli pay sahibi oldu.

2000 yılında WNBA draftında Cleveland Rockers tarafından ilk sıradan seçilen Wauters, birinci sıradan seçilme başarısı gösteren ilk Avrupalı basketbolcu olarak tarihe geçti. WNBA'de 9 sezon forma giyen Ann Wauters, 2005 yılında WNBA All Star organizasyonun da da boy gösterdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Koordinatör Murat Tümer, “Geçen sezonun 3 kupalı takımına takviye yapmaya başladık. İlk olarak yolumuzu ayırdığımız Angelica Robinson'un yerine Avrupa'nın en tecrübeli oyuncularından geçen sezonu Bellona AGÜ'de geçiren Ann Wauters ile anlaştık. Lider karakteri ve eşi benzeri bulunmayan tecrübesiyle Ann Wauters'a Yakın Doğu Üniversitesi forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”