Ayakta alkışlıyorum

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Ve beklendiği gibi Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon ligin zirvesinde yer alan Kartal, bu sezon oynadığı futbolla kuşkusuz tüm spor kamuoyunun favori gösterdiği bir takımdı. Takım oyunu ve bireysel yönden yıldız isimleriyle ligin üstünde bir görüntü sergileyen Kara Kartal, 15. lig şampiyonluğuna ulaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş ile tarih yazan siyah-beyazlıların bu başarısı küçümsenmeyecek bir hadisedir.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahadaki içler acısı durumlarına göz atarsak Beşiktaş'ın bu kaliteye yükselmesinde kuşkusuz Şenol Güneş'in payı büyük. Gaziantep karşısında takım 2-0 önde iken tecrübeli hocanın oyuncularını azarlaması yaptığı işe ne kadar önem gösterdiğini kanıtladı.

Talisca ve Aboubakar, kiralık olarak bu sezon geldi ve 40 yıllık Beşiktaşlı gibi arkadaşlarına şampiyonluk yolunda önemli katkılarda bulundu. Kale sorunu Fabri ile çözüldü, savunmada Marcelo büyük iş yaptı. Geçen yaz Avrupa şampiyonu olan Portekiz'den dönen Quaresma'yı da unutmamak gerek. Kısacası A'dan Z'ye malzemeci Süreyya bile görevini en iyi şekilde yaptı.

Üst üste gelen 2. lig şampiyonluğuyla birlikte ülke futbolunu domine eden Kartal'ı ayakta alkışlayalım. Yönetimi ve taraftarıyla gücüne güç katan Beşiktaş'ta artık tek hedef Avrupa'dan bir kupa getirmek.