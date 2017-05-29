Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşan sarı-kırmızılıların tek umudu, F.Bahçe’ye kaptırdığı lig üçüncülüğünü geri almak. Rakibinin haftayı 1-1’lik Trabzon beraberliği ile kapatmasını fırsata dönüştürmek isteyen futbolcular, tatillerini zehir etmek istemiyor. Peki Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme daha az oynayabilmek için ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen G.Saray, bugün Alanyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Aslan yenmesi halinde, ligin son haftasındaki maçı kazanıp, F.Bahçe'nin bir kez daha puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Cimbom, rakibine yenilmesi durumunda ise lig üçüncülüğü şansını yitirecek. Bu da futbolcular için ‘kısa tatil' demek…

AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Lazic, Tzavellas, N’Sakala, Sackey, Efecan, Emre, Candeias, Fernandes, Love

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Sinan, Podolski