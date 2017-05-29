Beşiktaş para bastı

15'inci şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ın kasası da doldu. Siyah-beyazlıların bir sezon boyunca elde ettiği gelirlerin toplamı 573 milyon TL'ye ulaştı. Bu Beşiktaş'ın tarihindeki en yüksek rakam olarak gösterilirken, gelecek sezon 3 yıldızlı formalar ve Şampiyonlar Ligi geliriyle bu rakamın artması bekleniyor.

Gaziantepspor’u yenerek 15’inci şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş’ın kasası da doldu. Bir yıl boyunca stat hasılatı, lisansı ürün satışı, sponsorluk ve yayın gelirleriyle Beşiktaş müthiş bir kazanca ulaştı. Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre siyah-beyazlılar tarihinde ilk defa 500 milyon TL barajını da geçerek 573 milyon liralık gelire ulaştı. Tüm bu gelirlere Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nden elde edeceği gelirler ve 3 yıldızlı forma satışları da eklenince siyah-beyazlılar önümüzdeki sezondan da umutlu.

Süper Lig`de şampiyon Beşiktaş! Beşiktaş, 20 Ağustos 2016'da başladığı Süper Lig'de 15. şampiyonluk hedefine Gaziantep'te ulaştı! Siyah-beyazlılar, rakibini 4-0 yenerek üst üste 2. kez, toplamda ise 15. şampiyonluğunu yaşadı. Beşiktaş gelecek sezon için formasına 3. yıldızı da ekledi. İlgili Haberi Oku

Performans pirimi olarak dağıtılan yayın gelirlerinden 18 takım arasında aslan payını Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlılar lige katılım payı, şampiyonluk primi, galibiyet ve beraberlik ödülleri ile eski şampiyonlukları için aldığı rakam 93 milyon lirayı aştı. Bu alanda Beşiktaş’ı Galatasaray takip etti. Galatasaray’ın toplam geliri 80 milyon lirada kaldı.

Beşiktaş bu sezon en fazla geliri stadşum gelirinden elde etti. Geçtiğimiz sezonun son 3 maçına yetişen, bu sezon ise kapalı gişe olan Vodafone Arena, adeta para bastı. Beşiktaş kendi sahasında bu sezon izlenme rekorları kırarak ortalama 32 bin seyirciye oynadı. Bilet fiyatlarının 100 liradan başladığı Vodafone Arena, loca, vip koltuk ve kombine satışlarıyla toplamda 140 milyon liralık gelire ulaştı. Beşiktaş en fazla geliri ise Fenerbahçe ve Lyon maçlarında elde etti. Bu iki maçta da stadyum yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

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‘YUVA’ DA PARA BASTI

Siyah-beyazlılar isim hakkı, sponsorluk ve lisanslı ürün satışından da bu sezon çok yüksek cirolara ulaşmayı başardı. Siyah-beyazlıların sponsorluk geliri bu yıl 75 milyon lirayı aşarken, isim hakkı ve lisanslı ürün satışından da 65 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz sezon en fazla geliri oyuncu satışından elde eden siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda da bu alanda ciddi rakamlara ulaşmayı başardı. Beşiktaş bu sezon oyuncu satışından toplamda 56 milyon lira gelir elde etti. Siyah-beyazlılar oyuncu satışı ve transfer giderinde ise 8 milyon lira k,ra geçti. Beşiktaş bir önceki sezon ise bu alanda 90 milyon liraya yakın gelir sağlamayı başarmıştı.

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BİR SONRAKİ SEZON YAYIN GELİRLERİ İKİYE KATLANACAK

Gelecek sezon Süper Lig daha değerli olacak. Yayın gelirlerinin yeni sistem ve yeni ihaleye göre dağıtılacağı Süper Lig’de sonuncu olan takım bile 60 milyon liraya yakın para kazanacak. Bu rakam şampiyon olan takım için ise 170 milyon lirayı bulacak. Ligde orta sıralarda yer alan bir takımın 80 milyon liraya yakın gelir sağlayacağı Süper Lig, gelecek sezon adeta 18 kulübü zengin edecek.

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Beşiktaş’ın 2016-17 gelirleri:

Futbolcu satışı: 56 milyon TL

Yayın geliri: 93 milyon TL

Stadyum geliri: 140 milyon TL

Sponsorluk: 75 milyon TL

Kartal Yuvası: 65 milyon TL

Şampiyonlar Ligi-UEFA: 144 milyon TL