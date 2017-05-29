Beşiktaş tam 24 sezon sonra…

Beşiktaş, tam 24 sezon aradan sonra üst üste şampiyonluk elde ederken futbolcular, mücadelenin ardından tribünleri dolduran yaklaşık 30 bin taraftarla büyük sevinç yaşadı.

Yer siyah, gök beyaz… Şampiyooon Beşiktaş… Ve 2016-2017 sezonunun en büyüğü Kara Kartal oldu. Dün ligden düşmesi kesinleşen G.Antep'i deplasmanda Babel, Oğuzhan ve Talisca'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, puanını 74'e çıkardı. Bitime 1 hafta kala en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le olan farkı yeniden 4'e yükselten Beşiktaş, şampiyonluğunu resmen ilan etti. Ligin 18. haftasında aldığı liderlik koltuğunu bir daha bırakmayan siyah-beyazlılar, 15. şampiyonluğunu elde ederken 3. yıldızı da formasına taktı. Kara Kartal, dün gelen şampiyonlukla 24 sezonluk bir hasrete de son verdi. Beşiktaş en son 24 sezon önce üst üste şampiyon olma sevinci yaşamıştı.

Şenol Güneş Beşiktaş`ın tarihini yeniden yazdı Tecrübeli hoca Şenol Güneş, Beşiktaş'a üst üste şampiyonluk yaşatan ve birdenfazla kez bu başarıyı yakalayan ilk Türk teknik adam unvanını elde etti. İlgili Haberi Oku

GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Şampiyonlukla birlikte gelen 3. yıldızın sevinci ise görülmeye değerdi. G.Antep yönetiminin stadın büyük bir kısmını Beşiktaş'a tahsis etmesi nedeniyle yaklaşık 30 bin taraftar siyah-beyazlılara tribünlerden destek verdi. Bitiş düdüğünün ardından ise şampiyonluk sevinci doyasıya yaşandı.