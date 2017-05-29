Beşiktaş’ta ‘Güneş’ açtı

Lemi ÇELİK yazdı...

Şenol Güneş Beşiktaş'la anlaştığı zaman bu takımın üst üste üç yıl şampiyon olacağını söyledim. Bu ikinci şampiyonluk oldu. Bana göre Beşiktaş yapacağı üç takviye ile önümüzdeki sezonu da şampiyon bitirecektir.

Burada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'yi kutlamak gerekiyor. Her ikisi de Şenol hoca ile anlaşılmasında büyük emek harcadı. Ayrıca Beşiktaş taraftarı da muhteşem bir duruş sergiledi. Tabi ki Şenol Güneş bu başarının baş mimarı. Bütün oyuncularından maksimum performans almasını bildi. Futbolcuların özelliklerine uygun taktik ve sistemi sahaya yansıtınca arkasından haliyle başarı da geldi. Ama unutmamak lazım ki Türkiye'de pozitif futbolu en iyi oynatan hoca Şenol Güneş'tir. Daima seyircinin mutlu olacağı, yaratıcı ve kendi futbol felsefesi olan militan futbol ruhunu sahaya koyar. Tüm bunlar olunca da süper bir takım ortaya çıktı.

Talisca Beşiktaş için çok önemli çok özel bir oyuncu. Önümüzdeki yıl da kalmalı. Takım kaptanı Oğuzhan da bu sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi. Cenk Tosun'un performans olarak son zamanlardaki düşüşünü Abobubakar kapattı. Sezonun gizli kahramanlarından biri de Babel'di. Onu da unutmamak gerekiyor. Birçok isim kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Beşiktaş iyi bir stoper, orta saha ve santrfor alırsa Şenol hoca ile birlikte üçüncü şampiyonluk yine Beşiktaş'ın cebinde olur. Avrupa'da da büyük başarılar gelir.