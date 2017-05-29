Beşiktaş’ta şampiyonluk sonrası flaş ayrılık

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Beşiktaş’ta şampiyonluk sonrası ilk ayrılık gerçekleşti. Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, BeIN Sports muhabirine Osmanlıspor maçı sonrasında görevi bırakacağını açıkladı. Tamer Tuna’nın artık yardımcı teknik direktör olarak değil, bir takımı çalıştırmak istediği kaydedildi.

Beşiktaş para bastı 15'inci şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ın kasası da doldu. Siyah-beyazlıların bir sezon boyunca elde ettiği gelirlerin toplamı 573 milyon TL'ye ulaştı. Bu Beşiktaş'ın tarihindeki en yüksek rakam olarak gösterilirken, gelecek sezon 3 yıldızlı formalar ve Şampiyonlar Ligi geliriyle bu rakamın artması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Bilindiği üzere Tamer Tuna daha önce Sergen Yalçın’ın da yardımcılığını yapmıştı.