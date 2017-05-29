Bruma’dan transfer açıklaması!

Galatasaray'dan gitmesi an meselesi olan Bruma, transferi konusunda açıklamalar yaptı. Portekizli sezon sonuna kadar elinden geleni yapacağını söyledi.

Galatasaray’da kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Armindo Bruma, Alanyaspor maçından sonra geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çok net ifadeler kullanmayan Portekizli futbolcu, Galatasaray ile 1 yıllık saha sözleşmesi bulunduğunu ve sezon bitene kadar elinden gelen performansı göstereceğini dile getirdi.

Bruma, “Benim attığım golden ziyade önemli bir galibiyet aldık. Tüm takım arkdaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Bir futbolcunun performansını artırması için antrenmanlardan başlamalı. Ben tüm antrenmanlara yüzde yüz konsantrasyonla hazırlanıyorum. Bunda takım arkadaşlarımın da payı var elbette.Şu anda 1 sene daha kontratım var. 1 maçımız daha var. Burada olduğum sürece amacım takım makisimum katkıyı sağlayabilmek.” diye konuştu.