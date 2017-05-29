Bursaspor’un başında son maç kim olacak?

Bursaspor'da dün oynanan Gençlebirliği maçının ardından görevi bırakan Teknik Direktör Adnan Örnek’in yerine ligin son haftasında yardımcı antrenörlerden Mustafa Er ya da Ivko Gançev’in takımın başında yer alacağı öğrenildi. Ayrıca yeşil-beyazlıların maça daha iyi konsantre olmak adına daha erken bir tarihte Karadeniz'e gitmeyi planladığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında dün sahasında Gençlebirliği'ne kaybederek ligde kalma iddiasını son maça bırakan yeşil-beyazlılarda, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Adnan Örnek, istifasını açıklamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, gözyaşlarına boğulduğu açıklamasında, “İstifa etmek zorundayım. Gerçekten bu takıma şok lazım. Artık uyansınlar. Rüya bitmek üzere. Uyansınlar ve ayağa kalksınlar. Söylenecek çok fazla şey yok. Birilerinin bir şey yapması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Er ya da Gançev çıkacak

Dün Özlüce Tesisleri’nde eşyalarını toplayan deneyimli teknik adam, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından takımdaki görevinden ayrıldı. Örnek'in yanı sıra yardımcılarından Tunahan Akdoğan'ın da görevi bıraktığı öğrenildi. Adnan Örnek'in yerine Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenörlerden Mustafa Er ya da kaleci antrenörü Ivko Gançev'in yer alacağı belirtildi.

Takım Karadeniz’e erken gidecek

Öte yandan ligin son haftasında Trabzonspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan yeşil-beyazlıların Karadeniz'e erken bir tarihte gitmeyi planladığı öğrenildi. Maça daha iyi konsantre olmak adına takımı karşılaşmadan 2 ya da 3 gün önce Karadeniz'e götürmeyi planlayan yeşil-beyazlı yönetimin bu kararı da yarın netleştireceği bildirildi.