Cansu Çetin Galatasaray’da

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı 1993 doğumlu smaçör Cansu Çetin'i kadrosuna kattı.

24 yaşındaki Cansu, voleybola Çankaya Belediyesi’nde başladı. İller Bankası’nın ardından Eczacıbaşı altyapısında forma giyen Cansu, ilk profesyonel sezonunu 2011-12 sezonunda Sarıyer Belediyesi’nde geçirdi.

3 sene bu takımda forma giyen Cansu Çetin, bir sezon Beşiktaş’ta oynadıktan sonra son iki senesinde Vakıfbank forması giydi. 2016’da Türkiye şampiyonluğu yaşayan Cansu, 2017’de CEV Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası birinciliklerinde yine Vakıfbank forması giydi.

2013’ten bu yana Türkiye Milli Takımı’nın formasını da terleten Cansu, 2014’te Kadınlar Avrupa Ligi’nde altın madalya kazanan kadronun önemli isimlerinden biriydi.

Altyapı ve A milli takımlarda 80 kez milli takım forması giyen Cansu, önümüzdeki 2 sezon takımımızın formasını giyecek. Cansu Çetin’e hoş geldin diyor; sarı kırmızı forma altında nice başarılar diliyoruz.