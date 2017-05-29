Djokovic hata yapmadı

Fransa Açık'ta tek erkeklerde iki numaralı seribaşı Novak Djokovic, ilk turda Marcel Granollers'i 6-3, 6-4 ve 6-2'yle geçerek adını ikinci tura yazdırdı.

Tenis sezonunun ikinci Grand Slam’i olan Fransa Açık’ta tek erkeklerde iki numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, ilk turda İspanyol Marcel Granollers’i 6-3, 6-4 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek adını ikinci tura yazdırmayı başardı.

Efsanevi raket Andre Agassi’yle Fransa Açık için çalışmaya başlayan Novak Djokovic, ilk maçını net bir şekilde kazansa da, 30 ‘winner’ kaydederken 29 da basit hata yapması ilerleyen turlar için endişe verici olarak yorumlandı.

Sırp raketin ikinci turdaki rakibi de belli oldu. Novak Djokovic, Portekizli tenisçi Joao Sousa’yla eşleşti. Sousa, ilk turda Djokovic’in vatandaşı tecrübeli raket Janko Tipsarevic’i 4-6, 7-6, 6-2 ve 6-2’lik setlerle mağlup etmişti.