Ekpe Udoh’tan Fenerbahçe bayrağına saldırıya tepki

Birkaç Beşiktaş taraftarlarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı Fenerbahçe bayrağını denize atmasına Ekpe Udoh tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin ABD’li basketbolcusu Ekpe Udoh, birkaç Beşiktaş taraftarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asılı duran Fenerbahçe bayrağını denize atmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe`nin köprüdeki bayrağını denize attılar Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından birkaç taraftar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı Fenerbahçe bayrağını indirerek denize attı. İlgili Haberi Oku

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ekpe Udoh, “Lütfen bana bizim bayrağımızı bu şekilde yakmadıklarını söyleyin” yazarak altına barış sembolü koydu.