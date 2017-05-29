En büyük pay Güneş’in

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında taraftarının desteğiyle istediği sonucu aldı ve resmen şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ve Galatasaray yarıştan erken kopunca gerçek bir şampiyonluk mücadelesi yaşanmamış gibi hissedildi ama aslında hiç de kolay olmadı üst üste 2 sene ligi zirvede bitirmek. Geçen yılın 2. yarısındaki ideal 11'in yarısının takımdan ayrılması sezon planlamasını altüst etti. Mario Gomez ve Sosa'nın yerini doldurmak bir anda mümkün olmadı. Nitekim yerlerine alınan oyuncular ancak lig başladıktan sonra kadroya dahil edilebildi. Bu yüzden ilk haftalar Şenol Güneş sürekli kadro ve diziliş değiştirmek zorunda kaldı. Tüm alternatifleri denedi. En uygun oyun planını bulunca da devamını getirdi. Dar rotasyon yoğun periyotlarda bazen sıkıntılar yaşamasına sebep olsa da Beşiktaş hem Avrupa kupalarını hem de ligi gayet güzel götürdü. Dinamo Kiev ve Lyon gibi travma yaratabilecek kötü hatıraların etkisinden kolayca sıyrıldı.

Şampiyonlukta kuşkusuz başkanından malzemecisine, Beşiktaş kulübünün her bir ferdinin emeği var. En büyük alkışı hak eden ise tartışmasız Şenol Güneş. Yaşadığı olumsuzluklardan fazla şikâyetçi olmadı, tam tersine hep üstüne giderek sürekli yeni çözümler denedi. Onun da meslektaşlarına göre en büyük farkı bu. Aslında ligimizin yaş olarak en tecrübeli teknik direktörlerinden biri ama heyecanını hiç kaybetmiyor, hep daha iyisi daha güzeli peşinde. Dün maçı izlerken bir an gözüm tecrübeli teknik adama takıldı. Maç 2-0 olmuş, taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylüyor o hâlâ sahada hata yapan oyuncularını uyarmakla meşgul. Tabii Şenol Güneş olmak kolay değil. Başarı da ancak böyle hak ediliyor.