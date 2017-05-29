Eski F.Bahçeli Andre Santos cinnet geçirdi!

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmak adına mücadele veren Boluspor’da, Fenerbahçe’den tanıdığımız Andre Santos, Göztepe maçında epey sinirliydi. Maçın 78. dakikasında Emre Can Coşkun’a yumruk atan Brezilyalı futbolcuyu arkadaşları zor zaptetti.
Maçın hakemi Hüseyin Göçek, Andre Santos’u direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Sinirden çılgına dönen Santos, darbeleriyle yere düşen Göztepeli futbolcuya saldırmak istedi. Güç sakinleştirilen Sambacı, zorlukla saha dışına çıkarıldı. Santos maç sonunda ağladı. Teknik direktör Fuat Çapa, oyuncuyu tezkin etti.