Fener kaldığı yerden…

Fenerbahçe potada kazanmaya devam ediyor. Kanarya, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuğu Darüşşafaka Doğuş'u 94-72 mağlup etti ve seride durumu 1-0'a getirdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, konuğu Darüşşafaka Doğuş’u 94-72 mağlup etti ve seride durumu 1-0’a getirdi.

Beş maçlık serinin ilk maçında galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerde kaptan Melih Mahmutoğlu, TOFAŞ serisinin ikinci maçında olduğu gibi bu maçta da öne çıktı. Melih, 18 sayıyla takımının ve maçın en skorer ismi olurken Fenerbahçe’de Nikola Kalinic, Ekpe Udoh ve James Nunnally 12’şer sayıyla, Bobby Dixon ise 10 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.

Darüşşafaka Doğuş ise Fenerbahçe gibi dengeli bir skor dağılımı yakalayamadı. İlk çeyreği 26-24 önde kapattıktan sonra kontrolü ve üstünlüğü tamamen ev sahibine kaptıran Daçka’da Will Clyburn ve Scottie Wilbekin 16’şar sayı kaydetti. Başka hiçbir Daçkalı oyuncu çift hanelere ulaşamadı.

Üç maç kazanan tarafın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç da Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde 31 Mayıs’ta oynanacak.