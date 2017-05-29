Galatasaray’a Gomis’ten sonra bir Fransız daha!

Galatasaray sol bek bölgesine Manchester City'den ayrılmak üzere olan Gael Clichy'yi transfer etmek üzere görüşmelerini sürdürüyor.

Forvet transferinde Bafetimbi Gomis ile sözleşme imzalama aşamasına glen Galatasaray, Manchester City’den ayrılan Gael Clichy ile temasta. Sarı-kırmızılılar Fransız sol bek ile görüşmelerini sürdürüyor.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde. Maraton programı modeatörü Şansal Büyüka, Galatasaray maçından sonra sarı-kırmızılı takımın Clichy’ye olan ilgisini doğruladı. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği tecrübeli futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler olabilir.

Galatasaray Gomis`i bitiriyor! Galatasaray, Fransız golcü Bafetimbi Gomis transferinde sona geldi. Yıldız oyuncu çarşamba günü 3 senelik kontrat imzalayacak. İlgili Haberi Oku