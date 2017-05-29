Galatasaray’a Gomis’ten sonra bir Fransız daha!

Forvet transferinde Bafetimbi Gomis ile sözleşme imzalama aşamasına glen Galatasaray, Manchester City’den ayrılan Gael Clichy ile temasta. Sarı-kırmızılılar Fransız sol bek ile görüşmelerini sürdürüyor.
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde. Maraton programı modeatörü Şansal Büyüka, Galatasaray maçından sonra sarı-kırmızılı takımın Clichy’ye olan ilgisini doğruladı. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği tecrübeli futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler olabilir.