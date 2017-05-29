Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Haziran 2017 17:00
GALATASARAY
vs
ATİKER KONYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’a Gomis’ten sonra bir Fransız daha!

Galatasaray sol bek bölgesine Manchester City'den ayrılmak üzere olan Gael Clichy'yi transfer etmek üzere görüşmelerini sürdürüyor.
22:3129 Mayıs 2017
0
Galatasaray’a Gomis’ten sonra bir Fransız daha!

Forvet transferinde Bafetimbi Gomis ile sözleşme imzalama aşamasına glen Galatasaray, Manchester City’den ayrılan Gael Clichy ile temasta. Sarı-kırmızılılar Fransız sol bek ile görüşmelerini sürdürüyor.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde. Maraton programı modeatörü Şansal Büyüka, Galatasaray maçından sonra sarı-kırmızılı takımın Clichy’ye olan ilgisini doğruladı. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği tecrübeli futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler olabilir.

29 Mayıs 2017 Galatasaray Gomis`i bitiriyor! Galatasaray, Fransız golcü Bafetimbi Gomis transferinde sona geldi. Yıldız oyuncu çarşamba günü 3 senelik kontrat imzalayacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Gael Clichy galatasaray Manchester City transfer
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER