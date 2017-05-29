Galatasaray’da tarihi fiyasko!

Galatasaray için kâbus gibi geçen 2016- 2017 sezonu, erkek basketbol takımının da elenmesinin ardından sıfır kupayla sona eriyor. Futbolda şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atan Cimbom, Avrupa Ligi'ni garantiledi ama üçüncülük yarışında ezeli rakibi F.Bahçe'den dezavantajlı. Aslan, basketbolda da facia gibi bir sezonu geride bıraktı. Geçen yıl Avrupa Kupası'nı (EuroCup) kazanan erkek basketbol takımı bu sezon EuroLig'de play-off'u göremezken, ligde de çeyrek finalde havlu attı. Kadın basketbol takımı da ligin yarı finalinde Fenerbahçe'ye 3-0'la süpürüldü.
Kadın voleybolcular, CEV Kupası ve Sultanlar Ligi'nde final gördü ama mutlu sona ulaşamadı. Dursun Özbek'in başkanlığındaki yönetimle G.Saray 10 yıl sonra sıfır çekerken F.Bahçe, kupaları topladı. Kanarya, erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonu olurken, devam eden ligin de favorisi. Sarı-lacivertliler voleybolda 3 kupa kazandı. Beşiktaş da futboldaki zaferinin yanı sıra, erkek basketbolunda play-off yarı finalinde ve şampiyonluğu kovalıyor.
32 KUPALI SERİ BİTTİ
Galatasaray, 2007'yi kupasız kapattıktan sonra üç branşta müzesini doldurmuştu. Sarı-kırmızılılar, son 10 yılda futbolda 16, erkek basketbolunda 3, kadın basketbolunda 12, erkek voleybolunda 1 olmak üzere ulusal ve uluslararası toplam 32 kupa kazanmıştı. Bu seri, bu sezon sona erdi.