Galatasaray’da tarihi fiyasko!

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray; futbol, basketbol ve voleybolda 2007’den sonra ilk kez şampiyonluk göremedi, ezeli rakiplerinin gölgesinde kaldı.

Galatasaray için kâbus gibi geçen 2016- 2017 sezonu, erkek basketbol takımının da elenmesinin ardından sıfır kupayla sona eriyor. Futbolda şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atan Cimbom, Avrupa Ligi'ni garantiledi ama üçüncülük yarışında ezeli rakibi F.Bahçe'den dezavantajlı. Aslan, basketbolda da facia gibi bir sezonu geride bıraktı. Geçen yıl Avrupa Kupası'nı (EuroCup) kazanan erkek basketbol takımı bu sezon EuroLig'de play-off'u göremezken, ligde de çeyrek finalde havlu attı. Kadın basketbol takımı da ligin yarı finalinde Fenerbahçe'ye 3-0'la süpürüldü.

Galatasaray`dan De Jong`a 1 milyonluk kesik! Tudor'un seneye kadroda düşünmediği Nigel de Jong, Cimbom'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon 24 maça çıkan Hollandalı, sözleşmesindeki, “25 maçta oynarsa ekstra 250 bin Euro (1 milyon TL) alır” maddesinin gereğini kıl payıyla yerine getiremeyebilir. İlgili Haberi Oku

Kadın voleybolcular, CEV Kupası ve Sultanlar Ligi'nde final gördü ama mutlu sona ulaşamadı. Dursun Özbek'in başkanlığındaki yönetimle G.Saray 10 yıl sonra sıfır çekerken F.Bahçe, kupaları topladı. Kanarya, erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonu olurken, devam eden ligin de favorisi. Sarı-lacivertliler voleybolda 3 kupa kazandı. Beşiktaş da futboldaki zaferinin yanı sıra, erkek basketbolunda play-off yarı finalinde ve şampiyonluğu kovalıyor.

Galatasaray`da yaprak dökümü Galatasaray'a EuroCup şampiyonluğunu getiren Başantrenör Ergin Ataman'ın yanı sıra kaptan Sinan Güler de bütçenin 4 milyon Euro'ya düşürülecek olmasının ardından yeni sezonda yok. İlgili Haberi Oku

32 KUPALI SERİ BİTTİ

Galatasaray, 2007'yi kupasız kapattıktan sonra üç branşta müzesini doldurmuştu. Sarı-kırmızılılar, son 10 yılda futbolda 16, erkek basketbolunda 3, kadın basketbolunda 12, erkek voleybolunda 1 olmak üzere ulusal ve uluslararası toplam 32 kupa kazanmıştı. Bu seri, bu sezon sona erdi.