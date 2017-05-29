Galatasaray’da yaprak dökümü

Galatasaray'a EuroCup şampiyonluğunu getiren Başantrenör Ergin Ataman’ın yanı sıra kaptan Sinan Güler de bütçenin 4 milyon Euro’ya düşürülecek olmasının ardından yeni sezonda yok.

Galatasaray’da bir devrin sonuna geliniyor. 2012 yazında göreve başladığı G.Saray'ı 23 yıl sonra lig şampiyonu yapan, 2016'da EuroCup'ı kazandıran Başantrenör Ergin Ataman ayrılıyor. 5 yıllık görevinin ikinci döneminde yıllık ücretinde indirim de yapan 51 yaşındaki antrenör, sarı-kırmızılı takımla yolları ayırma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek'in bütçeyi 9 milyon Euro'dan 4 milyona düşüreceğini açıklaması, adeta takımı dağıtıyor.

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Avrupa’ya gitmesine kesin gözüyle bakılan Ataman'ın yerine boşta olan Oktay Mahmuti'nin getirilmesi bekleniyor. Ayrıca kaptan Sinan Güler'in yanı sıra Tyus, Daye, Pleiss, Micov ve McCollum gibi isimler büyük bir olasılıkla önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. Efes yenilgisi sonrasında konuşan Sinan Güler, “Açıkçası sezona genel bakış açımızdan utanç duyuyorum” dedi.